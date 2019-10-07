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Кліматичні активісти заблокували рух у центрі Берліна

Понеділок, 7 жовтня 2019, 10:53

Кліматичні активісти з руху Extinction Rebellion заблокували центральний транспортний вузол в Берліні на початку того, що оголошено як широкомасштабна серія протестів за нову кліматичну політику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Близько 1000 людей заблокували Grosser Stern, транспортне коло в центрі парку Тіргартен німецької столиці, на знак протесту, який почався в ранкові години понеділка.

Учасники Extinction Rebellion також створили табір за межами офісу канцлерки Ангели Меркель перед акцією, яку вони називають "міжнародним повстанням".

Активісти стверджують, що протести заплановані в 60 містах по всьому світу.

 

Заснований у Британії в минулому році рух, також відомий як XR, тепер має відділення приблизно в 50 країнах.

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