Климатические активисты заблокировали движение в центре Берлина
Климатические активисты из движения Extinction Rebellion заблокировали центральный транспортный узел в Берлине в начале того, что объявлено как широкомасштабная серия протестов за новую климатическую политику.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Около 1000 человек заблокировали Grosser Stern, транспортное круг в центре парка Тиргартен германской столицы, в знак протеста, который начался в утренние часы понедельника.
Участники Extinction Rebellion также создали лагерь за пределами офиса канцлера Ангелы Меркель перед акцией, которую они называют "международным восстанием".
Активисты утверждают, что протесты запланированы в 60 городах по всему миру.
Основанный в Британии в прошлом году движение, также известный как XR, теперь имеет отделение примерно в 50 странах.