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Климатические активисты заблокировали движение в центре Берлина

Понедельник, 7 октября 2019, 10:53

Климатические активисты из движения Extinction Rebellion заблокировали центральный транспортный узел в Берлине в начале того, что объявлено как широкомасштабная серия протестов за новую климатическую политику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Около 1000 человек заблокировали Grosser Stern, транспортное круг в центре парка Тиргартен германской столицы, в знак протеста, который начался в утренние часы понедельника.

Участники Extinction Rebellion также создали лагерь за пределами офиса канцлера Ангелы Меркель перед акцией, которую они называют "международным восстанием".

Активисты утверждают, что протесты запланированы в 60 городах по всему миру.

 

Основанный в Британии в прошлом году движение, также известный как XR, теперь имеет отделение примерно в 50 странах.

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