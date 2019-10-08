Brexit: угода стала "по суті неможливою" після дзвінка Джонсона і Меркель – ЗМІ

Угода між ЄС і Британією щодо Brexit стала "по суті неможливою" після телефонної розмови між прем’єром Борисом Джонсоном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерело в офісі британського прем’єра, передає "Європейська правда".

Борис Джонсон поговорив з канцлеркою Німеччини про пропозиції, які він представив ЄС , але джерело сказало, що вона ясно дала зрозуміти: угода на їх основі "скоріше за все малоймовірна".

Меркель також заявила, що угода ніколи не буде можливою, якщо Північна Ірландія не залишиться в митному союзі.

"Переговори в Брюсселі близькі до зриву, незважаючи на те, що Британія пройшла довгий шлях", – сказали в офісі прем’єра.

Раніше уряд Британії попередив про зрив переговорів з ЄС до кінця тижня.

Урядовець сказав, що ЄС не виявив бажання "зрушити з місця ні на один сантиметр" після пропозицій Джонсона.

Як повідомлялося, навіть "відносно м'який" Brexit без угоди призведе до того, що борг Великої Британії досягне найвищого рівня з 1960-х років.