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Brexit: соглашение стало "по сути невозможным" после звонка Джонсона и Меркель – СМИ

Вторник, 8 октября 2019, 12:49

Соглашение между ЕС и Британией по Brexit стало "по сути невозможным" после телефонного разговора между премьером Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в офисе британского премьера, передает "Европейская правда".

Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но источник сказал, что она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".

Меркель также заявила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе.

"Переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания прошла долгий путь", - сказали в офисе премьера.

Ранее правительство Великобритании предупредил о срыве переговоров с ЕС до конца недели.

Чиновник сказал, что ЕС не изъявил желания "сдвинуть с места ни на один сантиметр" после предложений Джонсона.

Как сообщалось, даже "относительно мягкий" Brexit без соглашения приведет к тому, что долг Великобритании достигнет самого высокого уровня с 1960-х годов.

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