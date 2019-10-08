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Brexit: соглашение стало "по сути невозможным" после звонка Джонсона и Меркель – СМИ

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"Хватит глупых игр": Туск обругал Джонсона за беспорядок с Brexit

Вторник, 8 октября 2019, 14:11

Президент Европейского совета Дональд Туск обвинил премьера Великобритании Бориса Джонсона в "глупых играх" на фоне слухов о возможном провале переговоров по соглашению о Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"На карту поставлена ​​не победа в какой-то глупой игре во взаимные обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужно соглашение, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход, quo vadis (лат. "куда идешь")?", - написал Туск.

Напомним, Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".

Ангела Меркель также заявила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе.

"Переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания прошла долгий путь", - сказали в офисе премьера.

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