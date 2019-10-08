"Хватит глупых игр": Туск обругал Джонсона за беспорядок с Brexit

Президент Европейского совета Дональд Туск обвинил премьера Великобритании Бориса Джонсона в "глупых играх" на фоне слухов о возможном провале переговоров по соглашению о Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"На карту поставлена ​​не победа в какой-то глупой игре во взаимные обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужно соглашение, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход, quo vadis (лат. "куда идешь")?", - написал Туск.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis? — Donald Tusk (@eucopresident) October 8, 2019

Напомним, Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".

Ангела Меркель также заявила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе.

"Переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания прошла долгий путь", - сказали в офисе премьера.