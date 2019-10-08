"Промисловий безвіз": оціночна місія ЄС може прибути вже у першій половині 2020 року

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що "промисловий безвіз" створить нові обрії для експорту українських товарів на європейські ринки, і в разі виконання Україною підготовчої роботи оціночна місія ЄС може прибути вже у першій половині 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал".

"Щодо "промислового безвізу": ми прямуємо до цієї мети. У фокусі нашої уваги, зокрема, невеликий виробник, який зможе експортувати свою продукцію в ЄС", – заявив Кулеба на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації.

Він навів приклад успіху підприємниці у Маріуполі, яка налагодила власний бізнес з виробництва меблів для котів, віднайшла можливість продавати вироби онлайн та успішно вийшла на ринок ЄС: "От для таких людей, зокрема, ми робимо промисловий безвіз".

Віцепрем’єр-міністр пояснив, що йдеться не просто про продукцію промисловості, а про відкриття цілих ринків ЄС для нехарчових товарів. На його думку, це допоможе переорієнтувати пріоритети торгівлі з сільськогосподарського сектору, який нині домінує в структурі експорту, на інші групи товарів.

Дмитро Кулеба переконаний, що вигоду від "промислового безвізу", зокрема, отримає малий та середній український бізнес.

"Якщо ми виконаємо до кінця року власну домашню роботу, ухвалимо необхідне законодавство, ЄС орієнтовно у першій половині наступного року має надіслати оціночну місію. Вони ще не дали добро на відправку такої місії: обережність зумовлена їхніми власними економічними інтересами, але ми ведемо перемовини", – розповів Кулеба.

"Процес досягнення "промислового безвізу" досить непростий. Вже багато зроблено. Мусимо розуміти, що це не менш складна історія, ніж досягнення угоди про звичайний безвіз. Але ми серйозно налаштовані нею займатися", – додав він.

Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий "промисловий безвіз").

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Спочатку АСАА може охоплювати один або кілька секторів, з поступовим розширенням на всі передбачені в Угоді 27 секторів. Потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.

Наразі виконана Україною підготовча робота (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з нормами ЄС) дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах.