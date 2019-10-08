"Промышленный безвиз": оценочная миссия ЕС может прибыть уже в первой половине 2020 года

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "промышленный безвиз" создаст новые горизонты для экспорта украинских товаров на европейские рынки, и в случае выполнения Украиной подготовительной работы оценочная миссия ЕС может прибыть уже в первой половине 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Правительственный портал".

"По "промышленному безвизу": мы направляемся к этой цели. В фокусе нашего внимания, в частности, небольшой производитель, который сможет экспортировать свою продукцию в ЕС", - заявил Кулеба на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации.

Он привел пример успеха предпринимательницы в Мариуполе, которая наладила собственный бизнес по производству мебели для кошек, нашла возможность продавать изделия онлайн и успешно вышла на рынок ЕС: "Вот для таких людей, в частности, мы делаем промышленный безвиз".

Вице-премьер-министр пояснил, что речь идет не просто о продукции промышленности, а об открытии целых рынков ЕС для непищевых продуктов. По его мнению, это поможет переориентировать приоритеты торговли из сельскохозяйственного сектора, который сейчас доминирует в структуре экспорта, на другие группы товаров.

Дмитрий Кулеба убежден, что выгоду от "промышленного безвиза", в частности, получит малый и средний украинский бизнес.

"Если мы выполним до конца года собственную домашнюю работу, примем необходимое законодательство, ЕС ориентировочно в первой половине следующего года должен направить оценочную миссию. Они еще не дали добро на отправку такой миссии: осторожность обусловлена ​​их собственными экономическими интересами, но мы ведем переговоры", - рассказал Кулеба.

"Процесс достижения "промышленного безвиза" достаточно непростой. Уже много сделано. Мы должны понимать, что это не менее сложная история, чем достижение соглашения об обычном безвизе. Но мы серьезно настроены ею заниматься", - добавил он.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз").

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Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках.

Сейчас выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора с нормамами ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.