Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Підтримка імпічменту Трампа зросла у США

Демократи закликають до співпраці свідків щодо справи Трампа з Україною

Кулеба: треба, щоб наші офіцери частіше пили віскі з колегами по НАТО

Віцепрем’єр розповів, як ЄС сам запропонує членство Україні






Раді потрібен контроль за відповідністю законопроєктів праву ЄС – Кулеба

П'ятниця, 27 вересня 2019, 10:06

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба виступив за зміцнення процедур контролю за законопроєктами у Верховній Раді на відповідність правилам ЄС.

Про це Кулеба розказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Кулеба зазначив, що серед усіх органів влади в уряді найкраща ситуація в плані контролю нормативно-правових актів на відповідність праву ЄС, а от парламенту необхідно посилити процедури.

Читайте також
Кулеба розповів про прецедент, необхідний для "промислового безвізу" з ЄС

"Де реально треба зміцнювати цю компетенцію – то це в самій ВР. Там безумовно потрібні сильні процедури для контролю відповідності законопроєктів нашим зобов’язанням і нашим євроінтеграційним цілям", - зазначив Кулеба

Він додав, що як віцепрем’єр, наполягатиме на необхідності виконання зобов’язань України перед Європейським союзом.

Нагадаємо, Кулеба також заявив, що ЄС неминуче ухвалить рішення про членство України у блоці, і розказав, як це трапиться.

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Дмитро Кулеба: Я бачу, що потрібно зробити, щоб ЄС погодився на наше членство".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Асоціація з ЄС Кулеба
powered by lun.ua