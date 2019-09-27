Раді потрібен контроль за відповідністю законопроєктів праву ЄС – Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба виступив за зміцнення процедур контролю за законопроєктами у Верховній Раді на відповідність правилам ЄС.

Про це Кулеба розказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Кулеба зазначив, що серед усіх органів влади в уряді найкраща ситуація в плані контролю нормативно-правових актів на відповідність праву ЄС, а от парламенту необхідно посилити процедури.

"Де реально треба зміцнювати цю компетенцію – то це в самій ВР. Там безумовно потрібні сильні процедури для контролю відповідності законопроєктів нашим зобов’язанням і нашим євроінтеграційним цілям", - зазначив Кулеба

Він додав, що як віцепрем’єр, наполягатиме на необхідності виконання зобов’язань України перед Європейським союзом.

Нагадаємо, Кулеба також заявив, що ЄС неминуче ухвалить рішення про членство України у блоці, і розказав, як це трапиться.

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Дмитро Кулеба: Я бачу, що потрібно зробити, щоб ЄС погодився на наше членство".