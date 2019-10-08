Парламент Нідерландів проголосував за розслідування "ролі України" в катастрофі MH17

Парламент Нідерландів підтримав пропозицію CDA (Християнсько-демократичної партії) щодо додаткового розслідування причин, через які Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій 2014 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter депутат від CDA Кріс ван Дам.

"Пропозицію щодо подальшого розслідування того факту, що не був закритий повітряний простір над Україною, щойно схвалили одноголосно", - сказав парламентар.

За словами голови МЗС Стефана Блока, таке розслідування - непросте завдання, тому що потребує співпраці Росії. "Йдеться також про їх повітряний простір", - сказав він.

Нагадаємо, 2015 року Нідерландська рада безпеки заявила, що Україна повинна була закрити свій повітряний простір, аргументуючи це тим, що тоді рейс MH17 мав би обрати інший маршрут до Куала-Лумпура, і літак не збили б.

Як зазначив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, Києву немає чого приховувати, і український уряд готовий надати всю необхідну інформацію. Водночас посол вказав, що це розслідування відволікатиме від пошуку винуватців.

Заклики про розслідування ролі України вже звучали в парламенті Нідерландів в 2018 році. Тоді партії CDA і SP, що знаходилися в опозиції, виступили за те, щоб відповідальність за катастрофу поклали частково і на Україну. Зараз CDA входить в правлячу коаліцію з партією прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Об'єднана слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт"). Також підозрюваним визнали колишнього бойовика "ДНР" Володимира Цемаха.

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" розпочнеться у березні 2020 року.

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