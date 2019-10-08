Парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17

Парламент Нидерландов поддержал предложение CDA (Христианско-демократической партии) по дополнительному расследованию причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter депутат от CDA Крис ван Дам.

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - сказал парламентарий.

По словам главы МИД Стефана Блока, такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России. "Речь идет также об их воздушном пространстве", - сказал он.

Напомним, в 2015 году Нидерландский совет безопасности заявил, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, аргументируя это тем, что тогда бы рейс MH17 должен был выбрать другой маршрут в Куала-Лумпур, и самолет не был бы сбит.

Как отметил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, Киеву нечего скрывать, и украинское правительство готово предоставить всю необходимую информацию. В то же время посол указал, что это расследование будет отвлекать от поиска виновных.

Призывы о расследовании роли Украины уже звучали в парламенте Нидерландов в 2018 году. Тогда партии CDA и SP, находившиеся в оппозиции, выступили за то, чтобы ответственность за катастрофу возложили частично и на Украину. Сейчас CDA входит в правящую коалицию з партией премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Объединенная следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Также подозреваемым признали бывшего боевика "ДНР" Владимира Цемаха.

Суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года.

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