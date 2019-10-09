У ЄС заперечили чутки про готовність до поступки перед Британією

Представники Європейського союзу заперечили, що Брюссель готує значну поступку перед Великою Британією для укладення угоди про Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У середу видання The Times повідомило, що ЄС готовий піти на "велику поступку" щодо угоди про Brexit, запропонувавши механізм для парламенту Північної Ірландії, який дозволяє йому покинути так званий новий backstop через кілька років.

"На жаль, на цьому етапі з боку ЄС не надходять жодні нові сміливі пропозиції", - сказав один з чиновників, підкресливши, що блок не зачиняє двері для нових переговорів з Великою Британією.

Інший чиновник ЄС, який опікується Brexit, сказав, що не чув про те, що ЄС готовий зробити такий крок.

Чиновники заявили, що блок оцінює розрив між позиціями обох сторін щодо митних правил після Brexit як занадто великі, аби запропонувати якісь проривні пропозиції.

Читайте також Парламент Британії проведе спеціальне засідання після саміту ЄС щодо Brexit

Вони сказали, що ЄС готовий працювати над тим, аби влада Північної Ірландії мала більше прав після Brexit.

Високопоставлений дипломат ЄС у Брюсселі додав, що повідомлення The Times, наскільки їм відомо, неправдиве: "Ми не знаємо, звідки ця історія взялася", - сказав він.

Другий дипломат заявив, що це питання не обговорювалося в переговорах представника Лондона щодо Brexit Девідом Фростом та його колегою з ЄС Мішелем Барньє.