Парламент Британії проведе спеціальне засідання після саміту ЄС щодо Brexit

Депутати парламенту Великої Британії проведуть спеціальне суботнє засідання 19 жовтня відразу після саміту ЄС, на якому вирішиться доля Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Саміт розглядається як останній шанс для Британії і ЄС домовитися про угоду в термін до 31 жовтня.

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Якщо угода буде погоджена, британський прем'єр Борис Джонсон попросить членів парламенту схвалити її, в іншому випадку може бути низка варіантів, в тому числі вихід без угоди і повне припинення дії Brexit.

Переговори між британськими та європейськими переговорними командами тривають напередодні саміту, який відбудеться 17 і 18 жовтня, але в останні дні посилилася політична напруженість.

Минулого тижня Джонсон представив в ЄС нові пропозиції для укладення угоди про Brexit, в центрі якої стоїть питання ірландського кордону, але в Брюсселі назвали їх недостатніми.

Джонсон заявив, що він сповнений рішучості вивести Британію з ЄС 31 жовтня, незважаючи на прийнятий минулого місяця закон, який вимагає від прем'єра направити лист в ЄС з проханням про подальше відтермінування, якщо угоди не буде до 19 жовтня або, якщо депутати не погодяться з Brexit без угоди.

Як повідомлялося, навіть "відносно м'який" Brexit без угоди призведе до того, що борг Великої Британії досягне найвищого рівня з 1960-х років.