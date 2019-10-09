В ЕС опровергли слухи о готовности на уступки перед Британией

Представители Европейского союза отрицали, что Брюссель готовит значительную сделку с Великобританией для заключения соглашения о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В среду издание The Times сообщило, что ЕС готов пойти на "большую уступку" по соглашению о Brexit, предложив механизм для парламента Северной Ирландии, который позволит ему покинуть так называемый новый backstop через несколько лет.

"К сожалению, на этом этапе со стороны ЕС не поступают никакие новые смелые предложения", - сказал один из чиновников, подчеркнув, что блок не закрывает двери для новых переговоров с Великобританией.

Другой чиновник ЕС, который занимается Brexit, сказал, что не слышал о том, что ЕС готов сделать такой шаг.

Чиновники заявили, что блок оценивает разрыв между позициями обеих сторон по таможенным правилам после Brexit как слишком большой, чтобы предложить какие-то прорывные предложения.

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Они сказали, что ЕС готов работать над тем, чтобы власти Северной Ирландии имели больше прав после Brexit.

Высокопоставленный дипломат ЕС в Брюсселе добавил, что сообщение The Times, насколько им известно, ложное: "Мы не знаем, откуда эта история взялась", - сказал он.

Второй дипломат заявил, что этот вопрос не обсуждался в переговорах представителя Лондона по Brexit Дэвида Фроста и его коллеги из ЕС Мишеля Барнье.