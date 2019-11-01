Парламент Греції посилив правила надання притулку

Парламент Греції схвалив суперечливий урядовий законопроєкт, який вносить зміни до національної системи надання притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Уряд заявив, що закон спрямований на послаблення тиску на Егейські острови шляхом прискорення процедур надання притулку та повернення до Туреччини мігрантів, які не мають права на міжнародний захист.

Новий закон включає скасування деяких варіантів апеляції та сприяння депортації шукачів притулку, які отримали відмову.

Критики закону стурбовані тим, що він дозволяє передбачити більш тривалий термін ув'язнення, що дозволяє органам утримувати осіб, які шукають притулку, на 18 місяців, а не на три місяці.

Випадки неповнолітніх без супроводу та інших вразливих осіб, які шукають притулку, будуть підлягати прискореним процедурам. Крім того, посттравматичний стресовий розлад більше не кваліфікує заявника в статусі "вразливого".

Міжнародні організації, включаючи Управління ООН у справах біженців, попереджають, що це зменшить гарантії для людей, які шукають міжнародного захисту.