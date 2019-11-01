Парламент греции ужесточил правила предоставления убежища

Парламент Греции одобрил противоречивый правительственный законопроект, который вносит изменения в национальную систему предоставления убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Правительство заявило, что закон направлен на ослабление давления на Эгейские острова путем ускорения процедур предоставления убежища и возвращения в Турцию мигрантов, не имеющих права на международную защиту.

Новый закон включает отмену некоторых вариантов апелляции и содействие депортации искателей убежища, которые получили отказ.

Критики закона обеспокоены тем, что он позволяет предусмотреть более длительный срок заключения, что позволяет органам содержать лиц, ищущих убежища, на 18 месяцев, а не на три месяца.

Случаи несовершеннолетних без сопровождения и других уязвимых лиц, ищущих убежища, будут подлежать ускоренным процедурам.

Кроме того, посттравматическое стрессовое расстройство больше не квалифицирует заявителя в статусе "уязвимого".

Международные организации, включая Управление ООН по делам беженцев, предупреждают, что это уменьшит гарантии для людей, которые ищут международной защиты.