Спикер Палаты общин парламента Британии ушел в отставку после 10 лет работы

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу ушел в отставку после 10 лет работы в должности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня был последний день работы у спикера Джона Беркоу на этом посту. Члены парламента поблагодарили спикера и наставника спикера священника Розу Хадсон-Уилкин", - говорится в сообщении Палаты общин в Twitter.

Today was the Speaker John Bercow's last day in the chair. MP's paid their tributes to the Speaker and the Speaker's Chaplain, The Reverend Rose Hudson-Wilkin. pic.twitter.com/mOqbtPcSYo