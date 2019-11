Росія і Туреччина почали спільне патрулювання в Сирії

Туреччина та Росія розпочали спільні патрулювання в північно-східному регіоні Сирії в рамках угоди, яка зупинила наступ Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

"Перші турецько-російські спільні патрулі у складі наземних та авіаційних підрозділів в дорозі на схід від міста Аль-Дарбасія в північно-східній Сирії відповідно до домовленості між турецьким та російським президентами в Сочі 22 жовтня", - йдеться у повідомленні турецького Міноборони.

First Turkish-Russian joint patrols with ground and air units are underway east of Ad Darbasiyah in NE Syria as agreed between Turkish and Russian presidents in Sochi on 22 October. pic.twitter.com/daFWbPahx2