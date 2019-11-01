Росія і Туреччина почали спільне патрулювання в Сирії

Туреччина та Росія розпочали спільні патрулювання в північно-східному регіоні Сирії в рамках угоди, яка зупинила наступ Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

"Перші турецько-російські спільні патрулі у складі наземних та авіаційних підрозділів в дорозі на схід від міста Аль-Дарбасія в північно-східній Сирії відповідно до домовленості між турецьким та російським президентами в Сочі 22 жовтня", - йдеться у повідомленні турецького Міноборони.

First Turkish-Russian joint patrols with ground and air units are underway east of Ad Darbasiyah in NE Syria as agreed between Turkish and Russian presidents in Sochi on 22 October. pic.twitter.com/daFWbPahx2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2019

Російське державне агентство ТАСС підтвердило цю інформацію, зазначивши, що військова поліція Збройних сил РФ вперше вирушила у спільне з турецькими військовими патрулювання в районі північного кордону Сирії.

Агентство проінформувало, що колона російських і турецьких військ вийшла з пункту Дербес в п'ятницю о 12:00. Протяжність маршруту складе 110 км. У складі колони - п'ять машин російських військових і чотири турецькі.

Як відомо, Росія і Туреччина домовилися про розподіл зон впливу у північній Сирії, що дозволило переважно припинити військові дії.

Президенти Путін і Ердогна підписали спільний меморандум, у якому йшлося про спільне патрулювання підрозділів російської військової поліції і сирійської прикордонної служби на сирійському боці сирійсько-турецького кордону за межами зони операції Туреччини "Джерело миру".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що він не проти військової домовленості Туреччини з противником Альянсу Росією.