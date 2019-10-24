Генсек НАТО натякнув: він не проти військової домовленості Туреччини з РФ щодо Сирії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ставить сирійську домовленість між членом Альянсу Туреччиною та противником НАТО Росією у перелік рішень, що заслуговують на позитивну оцінку з боку Альянсу.

Це випливає з його відповіді на запитання на пресконференції в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Попри кілька запитань з цього приводу протягом дня він жодного разу не висловив зауважень щодо такої співпраці – хоча й уникав говорити про неї предметно.

Як відомо, останнім часом були досягнуті дві домовленості по Сирії: 17 жовтня США та Туреччина погодили "перемир’я" у боротьбі Туреччини проти сирійських курдів, а 23 жовтня Росія і Туреччина домовилися про розподіл зон впливу у північній Сирії, що дозволило переважно припинити військові дії.

Єнс Столтенберг, хоч і не став посилатися конкретно на "російську" угоду, заявив про підтримку Альянсом низки досягнутих домовленостей.

"Те, що ми бачили у останні дні, починаючи з домовленості США та Туреччини, дозволило зменшити рівень насильства. І тому я це вітаю", - заявив він, відповідаючи на прохання прокоментувати домовленість за участі РФ.

Також він поклав на всі присутні у Сирії військові з’єднання спільну відповідальність за контроль над бойовиками "Ісламської держави", чимало з яких перебувають у тюрмах на півночі Сирії.

"Війська, що є на місці, які походять з різних держав, мають нести відповідальність за те, щоби ці бойовики не могли втекти", - додав він.

Столтенберг також наголосив, що не всі деталі сирійської операції Туреччини мають одностайну підтримку членів альянсу, але "є спільна згода, що у Туреччини є легітимні підстави для безпекових занепокоєнь (які стали підставою для інтервенції турецьких військ - ЄП)".

Раніше посол Туреччини в Україні пояснив, чому його держава не буде відмовлятися від співпраці з росіянами, у тому числі військової. Детальніше Про це у інтерв'ю: "Посол Туреччини: Зеленський сказав нам "казан-казан", і це – головна ідея нашої співпраці з Україною"