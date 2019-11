Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, остановившего наступление Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Турции.

"Первые турецко-российские совместные патрули в составе наземных и авиационных подразделений по дороге к востоку от города Аль-Дарбасия в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностью между турецким и российским президентами в Сочи 22 октября", - говорится в сообщении турецкого Минобороны.

First Turkish-Russian joint patrols with ground and air units are underway east of Ad Darbasiyah in NE Syria as agreed between Turkish and Russian presidents in Sochi on 22 October. pic.twitter.com/daFWbPahx2