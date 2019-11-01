Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Яременко йде з посади голови міжнародного комітету ВР через секс-скандал

МЗС викликало посла Чехії через прийняття у Земана, той заявив про фейк

"Блокування не було": Пристайко розповів про угорське вето на рішення НАТО по Україні

Генсек НАТО: Україна може подати заявку на ПДЧ, але навіщо?






У Монако декриміналізували аборти, але не дозволили їх

П'ятниця, 1 листопада 2019, 21:02

Національна рада князівства Монако одноголосно підтримала декриміналізацію абортів, однак здійснення абортів лишається недозволеним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Monaco Matin.

Жінкам у Монако більше не загрожує покарання у вигляді позбавлення волі за аборт.

Однак у князівстві, як і раніше, буде заборонено робити аборти, під страхом покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років, повідомляє видання.

"Ми висловлюємо нашу переконаність в тому, що текст, проголосований сьогодні ввечері одноголосно Асамблеєю, усуває несправедливість, поважаючи наші особливості", - сказала Беатріс Фреско-Рольфо, член групи Hm Horizon Monaco в Національній раді.

Раніше в Монако жінкам дозволялося переривати вагітність тільки в разі загрози для життя, в разі згвалтування або незворотних порушень у плода.

Уряд Монако та обрані посадові особи погодилися з тим, що в'язниця не є належною відповіддю на аборти. Новий закон тепер дозволяє медичним працівникам направляти своїх пацієнтів за кордон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ЄвроЖиття
powered by lun.ua