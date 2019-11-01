У Монако декриміналізували аборти, але не дозволили їх

Національна рада князівства Монако одноголосно підтримала декриміналізацію абортів, однак здійснення абортів лишається недозволеним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Monaco Matin.

Жінкам у Монако більше не загрожує покарання у вигляді позбавлення волі за аборт.

Однак у князівстві, як і раніше, буде заборонено робити аборти, під страхом покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років, повідомляє видання.

"Ми висловлюємо нашу переконаність в тому, що текст, проголосований сьогодні ввечері одноголосно Асамблеєю, усуває несправедливість, поважаючи наші особливості", - сказала Беатріс Фреско-Рольфо, член групи Hm Horizon Monaco в Національній раді.

Раніше в Монако жінкам дозволялося переривати вагітність тільки в разі загрози для життя, в разі згвалтування або незворотних порушень у плода.

Уряд Монако та обрані посадові особи погодилися з тим, що в'язниця не є належною відповіддю на аборти. Новий закон тепер дозволяє медичним працівникам направляти своїх пацієнтів за кордон.