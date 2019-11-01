В Монако декриминализировали аборты, но не разрешили их

Национальный совет княжества Монако единогласно поддержала декриминализацию абортов, однако осуществление абортов остается неразрешенным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Monaco Matin.

Женщинам в Монако больше не грозит наказание в виде лишения свободы за аборт.

Однако в княжестве, как и раньше, будет запрещено делать аборты, под страхом наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, сообщает издание.

"Мы выражаем нашу убежденность в том, что текст, проголосованный сегодня вечером единогласно Ассамблеей, устраняет несправедливость, уважая наши особенности", - сказала Беатрис Фреско-Рольфо, член группы Hm Horizon Monaco в Национальном совете.

Ранее в Монако женщинам разрешалось прерывать беременность только в случае угрозы для жизни, в случае изнасилования или необратимым нарушениям у плода.

Правительство Монако и избранные должностные лица согласились с тем, что тюрьма не является должным ответом на аборты. Новый закон теперь позволяет медицинским работникам направлять своих пациентов за границу.