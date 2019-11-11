Вибори в Іспанії: ультраправі подвоїли місця, формування уряду ускладнюється
Дострокові вибори, що були покликані розблокувати іспанську політику, схоже, не допоможуть партіям вийти з глухого кута.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Соціалістична партія виконувача обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчеса отримала 120 місць, втративши три.
Народна партія, яка мала 66 місць, піднялася до 88. Ультраправі Vox також посилилися з 24 до 52 місць. Це сталося за кілька місяців після того, як вперше за 40 років ультраправі увійшли до законодавчого органу.
Ліва Podеmos втратила 7 портфелів і тепер матиме 35 депутатів.
Партія "Громадяни" отримала 10 місць в парламенті, а Республіканська лівиця Каталонії - 13 місць.
Іспанські ЗМІ зазначають, що результати четвертих дострокових виборів за чотири роки можуть навіть ускладнити формування влади.
Найімовірнішим результатом виборів буде утворення уряду меншості на чолі з соціалістами, проте достеменно не відомо, хто стане їхніми союзниками та скільки часу проіснує уряд із вкрай роздробленим парламентом.