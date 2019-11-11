Выборы в Испании: Санчес побеждает, формирование правительства осложняется

Досрочные выборы, которые были призваны разблокировать испанскую политику, похоже, не помогут партиям выйти из тупика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Социалистическая партия исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса получила 120 мест, потеряв три.

Народная партия, которая имела 66 мест, поднялась до 88. Ультраправые Vox также усилились с 24 до 52 мест. Это произошло через несколько месяцев после того, как впервые за 40 лет ультраправые вошли в законодательный орган.

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Левая Podеmos потеряла 7 портфелей и теперь у нее будет 35 депутатов.

Партия "Граждане" получила 10 мест в парламенте, а Республиканские левые Каталонии - 13 мест.

Испанские СМИ отмечают, что результаты четвертых досрочных выборов за четыре года могут даже осложнить формирование власти.

Наиболее вероятным результатом выборов будет образование правительства меньшинства во главе с социалистами, однако точно не известно, кто станет их союзниками и сколько времени просуществует правительство с крайне раздробленным парламентом.