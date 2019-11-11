Прем’єр Польщі про "Північний потік-2": це купівля російської зброї за європейські гроші

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре заявив, що проєкт "Північний потік-2" підриває енергетичну безпеку Європи.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

На його думку, газопровід підірве європейську енергетичну безпеку, збільшивши залежність континенту від Росії.

"Як прямо говорять деякі, "Північний потік-2" – це плата нашими європейськими грошима за російську зброю і російську броню", - сказав він.

"Тому я думаю, що це дійсно розчаровує, коли ми бачимо, що такий проєкт має таку підтримку з боку ключових держав-членів ЄС" – зазначив Моравецький.

В останні місяці, зазначає видання, президент Франції Еммануель Макрон зробив дипломатичний поштовх до відновлення відносин з Росією. Він стверджує, що Європа повинна відповісти на проблеми НАТО, ставши "автономною з точки зору військової стратегії і потенціалу" і відновивши "стратегічний діалог" з Москвою.

Однак Матеуш Моравецький заявив, що НАТО є "головним джерелом безпеки" для Польщі, і засудив ідею зближення з Росією, стверджуючи, що Європа не може "робити вигляд, що нічого не сталося в Україні, Білорусі або Грузії", країнах, де Москва втручалася з різним ступенем самовпевненості.

Як повідомлялося, Матеуш Моравецький вважає небезпечними заяви президента Франції Еммануеля Макрона про "смерть мозку" НАТО.