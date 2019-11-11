Прем’єр Польщі розкритикував Макрона за заяву про "смерть мозку" НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає небезпечними заяви президента Франції Еммануеля Макрона про "смерть мозку" НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Моравецький назвав НАТО "найважливішим альянсом у світі, коли справа доходить до збереження свободи і миру", і сказав, що сумніви у тому, чи можуть держави-члени розраховувати один на одного в питаннях оборони, небезпечні.

"Я думаю, що сумніви президента Макрона (щодо колективної оборони НАТО) можуть спонукати інших союзників задуматися, що, можливо, саме у Франції є питання щодо її дотримання. Я сподіваюся, що ми все ще можемо розраховувати на те, що Франція виконує свої зобов'язання", - сказав польський прем'єр.

На думку Моравецького, проблеми НАТО випливають не з амбівалентності позиції президента США Дональда Трампа, але з відсутності прихильності з боку деяких європейських членів, більшість з яких - на відміну від Польщі - як і раніше, не виконує мету Альянсу, якою є витрати на оборону принаймні 2% від ВВП.

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Минулого тижня активізувалася дискусія серед союзників Альянсу після заяви президента Франції Макрона про "смерть мозку" НАТО. В інтерв’ю журналу The Economist Макрон поскаржився на відсутність координації в ухваленні стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їхніми союзниками по НАТО.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не поділяє думку Макрона про ситуацію в Альянсі.