Вибори у Британії: партія "Brexit" не виставлятиме кандидатів проти консерваторів

Британська партія "Brexit" на дострокових виборах не буде висувати кандидатів на 317 місць, завойованих Консервативною партією на загальних виборах 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Лідер партії Найджел Фарадж сказав, що висунення кандидатів по всій країні може збільшити шанси на проведення ще одного референдуму про членство в ЄС. Тому його політична сила не висуватиме кандидатів в округах, де перемагали консерватори.

Але він сказав, що його партія буде конкурувати з усіма іншими партіями і зосередиться на тому, щоб відібрати місця у лейбористів. Раніше він обіцяв виставити понад 600 кандидатів на виборах.

Фарадж додав, що зобов'язання прем'єр-міністра Бориса Джонсона укласти торговельну угоду з ЄС без "узгодження нормативних вимог" було "величезною зміною" в підході консерваторів до Brexit.

Голова Консервативної партії Джеймс Клеверлі привітав цей крок, додавши, що партія "Brexit" визнала ризик "перешкодити стабільній більшості уряду".

Нагадаємо, три британські проєвропейські партії - Ліберальні демократи, уельська партія "Плайд Кемри" та партія "Зелених" - домовилися про виборчий пакт, погодившись не виступати один проти одного в десятках регіонів на дострокових виборах до парламенту 12 грудня.