Выборы в Британии: партия "Brexit" не будет выставлять кандидатов против консерваторов

Британская партия "Brexit" на досрочных выборах не будет выдвигать кандидатов на 317 мест, завоеванных Консервативной партией на всеобщих выборах 2017 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Лидер партии Найджел Фарадж сказал, что выдвижение кандидатов по всей стране может увеличить шансы на проведение еще одного референдума о членстве в ЕС. Поэтому его политическая сила не будет выдвигать кандидатов в округах, где побеждали консерваторы.

Но он сказал, что его партия будет конкурировать со всеми другими партиями и сосредоточится на том, чтобы отобрать места у лейбористов. Ранее он обещал выставить более 600 кандидатов на выборах.

Фарадж добавил, что обязательства премьер-министра Бориса Джонсона заключить торговое соглашение с ЕС без "согласования нормативных требований" было "огромным изменением" в подходе консерваторов к Brexit.

Председатель Консервативной партии Джеймс Клеверли приветствовал этот шаг, добавив, что партия "Brexit" признала риск "помешать стабильному большинству правительства".

Напомним, три британских проевропейских партии - Либеральные демократы, уэльская партия "Плайд Кэмри" и партия "Зеленых" - договорились об избирательном пакте, согласившись не выступать друг против друга в десятках регионов на досрочных выборах в парламент 12 декабря.