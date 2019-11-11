Берлусконі відмовився свідчити на суді у "мафіозній справі"
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відмовився давати свідчення в апеляційному суді над своїм давнім соратником, якого засудили за спробу стати контактною особою між мафією і політиками.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.
У понеділок Берлусконі заявив суду в сицилійському Палермо, що його адвокати порадили йому не відповідати на запитання. Він також не дозволив фотографувати його чи знімати в залі суду.
Прокурори стверджують, що сицилійська мафіозна організація "Коза Ностра" прагнула вплинути на політиків, щоб переконати їх ухвалити менш жорсткі закони проти наркомафії.
У 2018 році суд нижчої інстанції засудив близького до Берлусконі юриста Марчелло Делл'Утрі, колишнього сенатора від партії експрем'єра, у справі про змову між "Коза Нострою" і державними установами.
Це сталося після смертельних вибухів у Флоренції, Римі та Мілані в 1993 році, які влаштувала мафія, щоб залякати політичних лідерів.
Берлусконі вперше став прем'єр-міністром Італії в 1994 році.