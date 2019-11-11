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Берлускони отказался свидетельствовать в суде по мафиозному делу

Понедельник, 11 ноября 2019, 16:28

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отказался давать показания в апелляционном суде над своим давним соратником, которого осудили за попытку стать контактным лицом между мафией и политиками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

В понедельник Берлускони заявил суду в сицилийском Палермо, что его адвокаты посоветовали ему не отвечать на вопросы. Они также не разрешили фотографировать его в зале суда.

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Прокуроры утверждают, что сицилийская мафиозная организация "Коза Ностра" стремилась повлиять на политиков, чтобы убедить их принять менее жесткие законы против наркомафии.

В 2018 году суд низшей инстанции приговорил близкого к Берлускони юриста Марчелло Делл'Утри, бывшего сенатора от партии экс-премьера, по делу о заговоре между "Коза Ностра" и государственными учреждениями.

Это произошло после смертельных взрывов во Флоренции, Риме и Милане в 1993 году, которые устроила мафия, чтобы запугать политических лидеров.

Берлускони впервые стал премьер-министром Италии в 1994 году.

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