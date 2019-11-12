Відставку Яременка через секс-скандал затвердили, вже є кандидатури наступників

Фракція "Слуги народу" розглянула заяву Богдана Яременка про відставку з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і визначила його наступників.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомила депутат "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Кравчук зазначила, що Яременко жодним чином не порушив закон і обіцянки, дані виборцям і команді.

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"Разом з тим, написавши заяву, він вчинив як патріот і професійний дипломат, розуміючи, які можуть бути ризики не так для партії, як для українського парламенту та країни в цілому на міжнародній арені. І ми дякуємо йому за це", - додала депутат.

За її даними, серед кандидатів на посаду глави комітету - Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Галина Михайлюк і Олександр Мережко.

"З цього приводу у нас пройдуть внутрішні праймеріз, на яких визначимо найсильнішого", - повідомила Кравчук.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко написав заяву про складення повноважень на тлі секс-скандалу навколо його особи.

30 жовтня журналісти сфотографували у Верховній Раді, як Яременко, під час роботи в сесійній залі, домовляється в мережі знайомств про зустріч за гроші.

Спершу заявивши про провокацію нібито для журналістів, згодом Яременко попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком: "від дружини і дітей до фракції і президента".