Уряд шукає нове керівництво офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції

Кабмін шукає нового директора та ще трьох керівників в урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що зараз в урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції є чотири вакантні посади, зокрема, генерального директора. Зауважимо, його колишня директорка Ольга Стефанішина погодилася залишитись у команді віцепрем'єра радницею.

Також в офіс шукають заступника генерального директора, керівника експертної групи координації виконання Угоди про асоціацію‚ перекладів та міжнародного технічного співробітництва з ЄС та керівника експертної групи з питань секторальної взаємодії з ЄС.

"Ми набираємо людей, у яких є не лише бачення, а й готовність його реалізовувати в команді. Драйв, креатив, амбітні задачі й задоволення від отриманого результату гарантовані. Подавайтеся", - закликав Дмитро Кулеба.