Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Проєвропейський уряд Молдови відправили у відставку

У парламенті Молдови зібрали голоси за відставку проєвропейського уряду

Єрмак заперечив, що звинувачував Порошенка у початку війни на Донбасі

Кулеба: Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС






Уряд шукає нове керівництво офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції

Вівторок, 12 листопада 2019, 11:45

Кабмін шукає нового директора та ще трьох керівників в урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Читайте також
Кабмін ліквідував урядовий офіс з євроінтеграції, але це не "зрада"

Кулеба зазначив, що зараз в урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції є чотири вакантні посади, зокрема, генерального директора. Зауважимо, його колишня директорка Ольга Стефанішина погодилася залишитись у команді віцепрем'єра радницею.

Також в офіс шукають заступника генерального директора, керівника експертної групи координації виконання Угоди про асоціацію‚ перекладів та міжнародного технічного співробітництва з ЄС та керівника експертної групи з питань секторальної взаємодії з ЄС.

"Ми набираємо людей, у яких є не лише бачення, а й готовність його реалізовувати в команді. Драйв, креатив, амбітні задачі й задоволення від отриманого результату гарантовані. Подавайтеся", - закликав Дмитро Кулеба.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба
powered by lun.ua