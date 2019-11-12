Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Проевропейское правительство Молдовы отправили в отставку

В парламенте Молдовы собрали голоса за отставку правительства

Ермак опроверг, что обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе

Кулеба: Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС






Кабмин ищет новое руководство офиса по европейской и евроатлантической интеграции

Вторник, 12 ноября 2019, 11:45

Кабмин ищет нового директора и еще трех руководителей в правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Читайте также
Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции, но это не "зрада"

Кулеба отметил, что сейчас в правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции есть четыре вакантные должности, в частности - генерального директора. Отметим, его бывший директор Ольга Стефанишина согласилась остаться в команде вице-премьера советником.

Также в офис ищут заместителя генерального директора, руководителя экспертной группы координации выполнения Соглашения об ассоциации, переводов и международного технического сотрудничества с ЕС и руководителя экспертной группы по вопросам секторального взаимодействия с ЕС.

"Мы набираем людей, у которых есть не только видение, но и готовность его реализовывать в команде. Драйв, креатив, амбициозные задачи и удовольствие от полученного результата гарантированы. Подавайтесь", - призвал Дмитрий Кулеба.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба
powered by lun.ua