Кабмин ищет новое руководство офиса по европейской и евроатлантической интеграции

Кабмин ищет нового директора и еще трех руководителей в правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что сейчас в правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции есть четыре вакантные должности, в частности - генерального директора. Отметим, его бывший директор Ольга Стефанишина согласилась остаться в команде вице-премьера советником.

Также в офис ищут заместителя генерального директора, руководителя экспертной группы координации выполнения Соглашения об ассоциации, переводов и международного технического сотрудничества с ЕС и руководителя экспертной группы по вопросам секторального взаимодействия с ЕС.

"Мы набираем людей, у которых есть не только видение, но и готовность его реализовывать в команде. Драйв, креатив, амбициозные задачи и удовольствие от полученного результата гарантированы. Подавайтесь", - призвал Дмитрий Кулеба.