Міністр економіки розказав про пріоритети на європейському напрямку

Виконання Угоди про асоціацію з ЄС, а також отримання "промислового безвізу" є одними з ключових пріоритетів роботи уряду.

Про це міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Нам потрібні союзники в міжнародній торгівлі. Звичайно, що в першу чергу мова йде про ЄС. Саме тому пріоритетом для нашої роботи є реалізація Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, одним з найважливіших пріоритетів є "промисловий безвіз", вирішення питань стандартизації, що спростить наш експорт",- заявив міністр.

Разом із тим Милованов відзначає, що Україна "відкрита для всіх торгівельних партнерів, зокрема й США, але й не тільки".

"Наші компанії які торгують на експорт, більш ефективні. Тому підтримуючи експортерів, ми підтримуємо зростання ефективності української економіки в цілому. Це дозволить підвищити ефективність праці – і це теж наш пріоритет",- додав Милованов.

Нагадаємо, що промисловий безвіз є неофіційною назвою угоди АСАА, яка впроваджує визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат. За оцінками експертів, потенційно ця угода може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування.