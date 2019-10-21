Макрон подзвонив Путіну, говорили про «нормандську зустріч»

Президенти Франції і Росії у понеділок по обіді провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість проведення наступного саміту у нормандському форматі.

Як пише "Європейська правда", про телефонний дзвінок повідомила пресслужба Кремля.

Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони. Офіційний Париж наразі не публікував повідомлень про розмову.

Зазначається, що президент Росії "знову акцентував доцільність його (саміту) ретельної підготовки, що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання Мінських угод".

"Домовлено, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів і міністерствами закордонних справ", - повідомили у Кремлі.

У президента РФ також заявили, що "від Києва вимагається безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в "нормандському форматі" і в контактній групі". Кремль заявляє, що це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство "формули Штайнмаєра".

Нагадаємо, Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ - підписати так звану "формулу Штайнмаєра".

Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".

1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.

7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.

У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.