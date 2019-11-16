В Осло прокоментували видачу Росією засудженого за шпигунство норвежця

Норвезька прем'єрка Ерна Солберг в п'ятницю подякувала Литві за те, що в ході обміну шпигунами з Росією країна допомогла повернути колишнього норвезького прикордонника Фроде Берга, засудженого у Москві за шпигунство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Вона підтвердила, що норвежець після майже двох років перебування у неволі був звільнений і переданий посольству Норвегії в Вільнюсі.

"Рішення було нарешті знайдено завдяки тісній співпраці з владою Литви. Хочу подякувати Литві за важкі політичні компроміси, які довелося зробити для звільнення Фрода Берга. Це приклад доброї співпраці двох союзників", - каже Солберг.

За словами Солберг, в угоді не йшлося про видачу утримуваних осіб з боку Норвегії. Вона не коментує питання, що стосуються розвідки.

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"Ми ніколи не підтверджували і не підтвердимо, що хтось працює на розвідку", - каже голова уряду.

У свою чергу міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде заявила, що "наша співпраця з Росією йде добре, ми не відчуваємо, що ця справа ускладнила наші стосунки".

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Наусада у четвер помилував двох громадян Росії, проклавши шлях для обміну з Москвою.

Зі свого боку Москва погодилася помилувати двох затриманих у Росії литовських громадян, Євгенія Матайтіса та Арістідаса Тамошайтіса, засуджених 2016 року. Також Москва погодилася відпустити норвежця Берга.

Обмін відбувся сьогодні на литовсько-російському кордоні. Двоє російських громадян, Ніколай Філіпченко та Сергєй Моісеєнко, були передані Російській Федерації.