Президент Литви помилував російських шпигунів

Президент Литви Гітанас Наусада 15 листопада помилував двох громадян Росії, засуджених за шпигунство, проклавши шлях для обміну полоненими з Москвою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 15min.

Указ забезпечив помилування Ніколая Філіпченка та Сергєя Моісеєнка, які зараз перебувають у в'язниці в Литві. Їх обох 2017 року засудили за шпигунство.

В указі президента зазначено, що їх помилували на підставі положення Кримінального кодексу, що регулює обмін шпигунами, який набув чинності цього тижня.

"Наразі в мене немає жодних коментарів на цю тему. Ми відповімо на можливі запитання найближчим часом", - заявив прессекретар президента Антанас Бубнеліс в п'ятницю.

Укази були оприлюднені у п’ятницю, а підписані у четвер, 14 листопада. За даними литовських правоохоронців, Філіпченко був співробітником Федеральної служби безпеки і був засуджений Вільнюським судом до 10 років ув'язнення.





Офіцер Моісеєнко був засуджений до 10 з половиною років позбавлення волі за вербування литовського офіцера.



За даними джерел BNS, згідно з угодою, Москва повинна помилувати двох затриманих у Росії литовських громадян, Євгенія Матайтіса та Арістідаса Тамошайтіса, засуджених 2016 року.

Московський суд засудив громадянина Литви Тамошайтіса до 12 років позбавлення волі, тоді як калінінградський суд засудив Матайтіса, який має подвійне литовське та російське громадянство, до 13 років позбавлення волі. Москва стверджує, що вони виконували завдання військової розвідки Литви.

Литовські чиновники ніколи не коментували зв’язок із цими особами. За угодою, Росія могла б одночасно помилувати Фруде Берга, колишнього норвезького прикордонника, засудженого за шпигунство.