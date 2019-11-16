Фінляндія: залізничники і перевізники приєднаються до страйку поштовиків

Фінська профспілка працівників автотранспорту AKT в понеділок почне страйк на підтримку поштовикам, які розпочали свій страйк 11 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Тижневий страйк AKT почнеться, якщо до цього часу не буде знайдено згоди, і зачепить автомобільні вантажні перевезення пошти.

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Крім того, члени профспілки не будуть обробляти листи і посилки пошти на інших робочих місцях.

Вчора про свою готовність підтримати страйкуючих поштовиків повідомили Профспілка залізничних працівників і Профспілка моряків.

Фінські поштовики страйкують проти планів роботодавця, зокрема, знизити зарплати.

"Укрпошта" 12 листопада попередила про припинення авіадоставки посилок з та до Фінляндії на два тижні.