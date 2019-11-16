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Финляндия: железнодорожники и перевозчики присоединятся к забастовке почтовиков

Суббота, 16 ноября 2019, 16:49

Финский профсоюз работников автотранспорта AKT в понедельник начнет забастовку в поддержку почтовиков, которые начали свою забастовку 11 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Недельная AKT забастовка начнется, если к этому времени не будут найдено согласие, и затронет автомобильные грузовые перевозки почты.

Кроме того, члены профсоюзы не будут обрабатывать письма и посылки почты на других рабочих местах.

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Вчера о своей готовности поддержать бастующих почтовиков сообщили Профсоюз железнодорожных работников и Профсоюз моряков.

Финские почтовики бастуют против планов работодателя, в частности, снизить зарплаты.

"Укрпочта" 12 ноября предупредила о прекращении авиадоставки посылок из и в Финляндию на две недели.

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