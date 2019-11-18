Сніг і паводки в Австрії: зруйновані будинки, відрізані села

Деякі школи закрили в різних частинах Австрії на тлі того, як країна зіткнулася з масою снігу, загрозою лавин та затопленнями внаслідок паводків на річках та озерах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У Бад-Гаштайні, на південь від Зальцбурга, зсуви за ніч знищили два будинки, в яких були дві жінки. Пожежники врятували одну з них швидко, другу - лише через кілька годин. Обоє були поранені та доставлені до лікарні.

Читайте також Сильний снігопад спричинив хаос у південно-східній Франції

У Гуркталі, земля Карінтія, близько 70 пожежників евакуювали мешканців 15 будинків через паводок на річці Гурк.

В інших місцях на півдні Австрії було відрізано кілька сіл через сильний снігопад. Школи залишалися закритими, і вертольоти досліжували довколишні гори на можливі лавини.