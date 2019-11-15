Сильний снігопад спричинив хаос у південно-східній Франції
П'ятниця, 15 листопада 2019, 08:39
Сильні снігопади тривали всю ніч на південному сході Франції. У комуні Рош 63-річний водій загинув, коли намагався прибрати повалене дерево з крижаної дороги, а інше дерево впало на нього. Ще одна людина, яка допомагала йому, отримала травми.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Близько 140 тисяч людей залишилися без електрики. Очікувалось, що рух поїздів буде перерваний в Греноблі і навколо нього, принаймні, до дня п’ятниці через повалені на колії дерева.
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Багато автомобілів та вантажівок застрягли в снігу, і багато доріг були закриті по всій області. Влада закликала людей уникати доріг.
Очікується, що випаде ще від 20 до 30 сантиметрів снігу. Очікується, що снігопад припиниться в ніч на п'ятницю.
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