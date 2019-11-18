Снег и паводки в Австрии: разрушенные дома, отрезанные села

Некоторые школы закрыли в разных частях Австрии на фоне того, как страна столкнулась с массой снега, угрозой лавин и затопления в результате паводков на реках и озерах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В Бад-Гаштайне, к югу от Зальцбурга, оползни за ночь уничтожили два дома, в которых были две женщины. Пожарные спасли одну из них быстро, вторую - только через несколько часов. Обе получили травмы и доставлены в больницу.

В Гурктале, земля Каринтия, около 70 пожарных эвакуировали жителей 15 домов из-за паводка на реке Гурко.

В других местах на юге Австрии были отрезаны несколько деревень из-за сильного снегопада. Школы оставались закрытыми, с вертолетов исследовали близлежащие горы на предмет возможных лавин.