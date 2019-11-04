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Зеркаль закликала до тиску на РФ через українські кораблі

Понеділок, 4 листопада 2019, 15:32

Заступниця глави МЗС України Лана Зеркаль заявила, що рішення Трибуналу ООН з морського права залишається невиконаним Росією, оскільки захоплені українські судна досі не звільнені, і закликала міжнародну спільноту до тиску на РФ.

Про це Зеркаль написала на своїй сторінці у Facebook у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Росія намагається презентувати, що вона виконала рішення Трибуналу, коли звільнила наших хлопців (про що негайно після звільнення повідомила Міжнародний трибунал з морського права). Проте це не так!" - написала заступниця міністра, маючи на увазі звільнення 24 моряків у рамках великого обміну полоненими у вересні.

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"Хочу нагадати рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року: Росія має негайно передати під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що станом на сьогодні рішення Міжнародного трибуналу з морського права не виконано, а Росія умисно продовжує порушувати норми і принципи міжнародного права.

"Допоки кораблі не будуть безумовно повернуті під контроль України, тиск на Росію має бути продовжений. Міжнародне співтовариство має бути свідоме триваючого порушення міжнародного права, а саме невиконання наказу", - зазначила вона.

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У понеділок глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна направила Росії ноту з вимогою вказати координати українських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та буксиру "Яни Капу", які у листопаді 2018 року захопили і обстріляли російські військові.

За словами Зеркаль, Україна вже 7 разів зверталась до Росії з вимогою звільнити судна. Відповідей на жодне звернення Росія не надала, зазначила заступниця міністра.

10 жовтня Пристайко заявив, що Росія поверне українські військові кораблі найближчим часом.

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