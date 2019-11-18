Міжнародні спостерігачі визнали недемократичними вибори в Білорусі

Спостережна місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі заявила в понеділок, що парламентські вибори в Білорусі пройшли з ігноруванням основних свобод, а цілісність виборчого процесу не була гарантована належним чином.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP, про це в понеділок заявила глава спостережної місії ОБСЄ Маргарет Седерфельт.

Серед проблемних моментів, які викликали занепокоєння у місії, названо виключення опозиційних кандидатів, обмежена можливість громадської агітації та недоліки під час підрахунку голосів.

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"Ці вибори продемонстрували загальну відсутність поваги до демократичних зобов'язань", - сказала в Маргарет Седерфельт.

Парламентська асамблея Ради Європи, своєю чергою, розчарована тим, що Білорусь не виконує рекомендації щодо поліпшення виборчого процесу, чим позбавляє білоруських громадян права вибору.

"Розчаровані, що Республіка Білорусь не виконала рекомендації, зроблені після виборів 2016 року. Це позбавляє громадян країни можливості участі в демократичному процесі", - сказав представник ПАРЄ лорд Девід Бленкатра, цитує його агентство ТАСС.

Нагадаємо, попередні результати парламентських виборів у Білорусі показали, що жоден кандидат від опозиції не виграв місця у законодавчому органі.

На попередніх виборах 2016 року два представники опозиції вибороли мандати вперше за 20 років, але жодному з них цього разу не було дозволено балотуватися.