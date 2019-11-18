Международные наблюдатели признали недемократическими выборы в Беларуси

Наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила в понедельник, что парламентские выборы в Беларуси прошли с игнорированием основных свобод, а целостность избирательного процесса не была гарантирована должным образом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP, об этом в понедельник заявила глава наблюдательной миссии ОБСЕ Маргарет Седерфельт.

Среди проблемных моментов, которые вызвали беспокойство в миссии, названы исключения оппозиционных кандидатов, ограничена возможность общественной агитации и недостатки при подсчете голосов.

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"Эти выборы продемонстрировали общую отсутствие уважения к демократическим обязательств", - сказала у Маргарет Седерфельт.

Парламентская ассамблея Совета Европы, в свою очередь, разочарована тем, что Беларусь не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса, что лишает белорусских граждан права выбора.

"Разочарованы, что Республика Беларусь не выполнила рекомендации, сделанные после выборов 2016 года. Это лишает граждан страны возможности участия в демократическом процессе", - сказал представитель ПАСЕ лорд Дэвид Бленкатра, цитирует его агентство ТАСС.

Напомним, предварительные результаты парламентских выборов в Беларуси показали, что ни один кандидат от оппозиции не выиграл места в законодательном органе.

На предыдущих выборах 2016 года два представителя оппозиции завоевали мандаты впервые за 20 лет, но ни одному из них на этот раз не было разрешено баллотироваться.