ЄС: Білорусь втратила можливість провести вибори за міжнародними стандартами

В Європейському союзі вважають, що парламентські вибори в Білорусі не були проведені в повній відповідності з міжнародними стандартами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці Європейської служби зовнішніх дій.

"Вчорашні парламентські вибори в Республіці Білорусь пройшли в цілому в спокійній обстановці. Тим не менш, це була втрачена можливість провести вибори в повній відповідності з міжнародними стандартами", - йдеться в заяві.

Відзначається, що попередня оцінка Міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами свідчить, що під час виборів в цілому ігнорувалися основні свободи зібрань і висловлення думок.

Крім того, БДІПЛ/ОБСЄ відзначає, що була проведена обмежена кількість кампаній в обмеженому середовищі, що в цілому не забезпечувало змістовного або конкурентного політичного змагання.

"Низка ключових рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії Ради Європи залишаються без відповіді. З огляду на президентські вибори 2020 року вкрай важливо, щоб білоруська влада негайно відновили роботу щодо комплексної виборчої реформи. Це також матиме ключове значення для повного розкриття потенціалу відносин між ЄС та Білоруссю, що спирається на позитивну співпрацю останніх трьох років", - зазначили в Брюсселі.

Нагадаємо, попередні результати парламентських виборів у Білорусі показали, що жоден кандидат від опозиції не виграв місця у законодавчому органі.

На попередніх виборах 2016 року два представники опозиції вибороли мандати вперше за 20 років, але жодному з них цього разу не було дозволено балотуватися.