Вибори у Британії: Джонсон виключив співпрацю з партією "Brexit"

Лідер Консервативної партії Борис Джонсон відкинув пропозицію главу партії "Brexit" Найджела Фараджа утворити блок для участі у дострокових виборах під назвою "Leave alliance" "(Альянс за вихід").

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон сказав в інтерв’ю "Sky News".

"Я виключав пакт з будь-ким, тому що не вважаю, що робити це розумно. Ми пишаємось нашими переконаннями, ми пишаємось нашим консерватизмом "Єдина нація", - сказав Джонсон.

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Фарадж напередодні заявив, що утримається від виставлення кандидата на кожне місце у парламенті Британії, якщо прем'єр-міністр відмовиться від угоди про вихід з ЄС та приєднається до нього в "пакті про ненапад".

Але Джонсон наполягає, що він не збирається домовлятися з жодним лідером партії до виборів 12 грудня.

"Єдиним ймовірним наслідком голосування за них (інших партійних лідерів), а не за нас як консерваторів, є те, що ви робите більш імовірним, що ви отримаєте Джеремі Корбіна і лейбористів і хаотичне сузір'я інших партій", - сказав він.

У Британії на 12 грудня призначені дострокові парламентські вибори. Їх призначили після того, як у парламенті не вдалося затвердити угоду про Brexit і країна знову не змогла вийти з ЄС.

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