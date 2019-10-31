Палата лордів підтримала дострокові вибори в Британії 12 грудня

Палата лордів парламенту Великої Британії проголосувала за законопроєкт про дострокові вибори за одну ніч, підтвердивши, що країна піде на вибори 12 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Законопроєкт, яки складався з однієї сторінки, у вівторок швидко пройшов через Палату громад, і щодо нього відбулося два читання, під час обох не було жодних заперечень.

Перехід від третього читання до ухвалення зайняв приблизно хвилину.

Заключний етап ухвалення законопроєкту - згода королеви Єлизавети II. Після цього починається передвиборна кампанія.

Напередодні 438 депутатів Палати громад ухвалила законодавство, що проклало шлях до перших грудневих виборів з 1923 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня після того, як британський парламент не підтримав його угоду про вихід.

Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.