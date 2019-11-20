У Херсонській області уряд відкриває "Офіс євроінтеграції"

Кабінет міністрів схвалив пілотний проєкт щодо створення Агенції регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" у Херсонській області.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Херсонська область стане першою, у якій буде відкритий такий офіс, згодом подібні установи мають з’явитися в усіх регіонах.

"Ми плануємо, що в кожному обласному центрі буде створений такий центр, який буде пояснювати, роз’яснювати, поширювати євроінтеграцію в регіони", - розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Агенція регіонального розвитку буде опікуватися розвитком культурних та освітніх проєктів, бізнес-контактів, економіки та інфраструктури із залученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС.

В уряді вважають, що це призведе до "регіоналізації" євроінтеграції, яка дозволить спрямувати додаткові ресурси в області та громади для того, "щоб мешканці регіонів безпосередньо відчували користь для них курсу України на інтеграцію до ЄС".

Очікується, що ініціатива буде поширена на всі регіони України впродовж 2020-2024 років.