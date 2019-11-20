В Херсонской области правительство открывает "Офис евроинтеграции"

Кабинет министров одобрил пилотный проект по созданию Агентства регионального развития "Офис евроинтеграции" в Херсонской области.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Херсонская область станет первой, где будет открыт такой офис, позже подобные учреждения должны появиться во всех регионах.

"Мы планируем, что в каждом областном центре будет создан такой центр, который будет объяснять, разъяснять, распространять евроинтеграцию в регионы", - рассказал премьер-министр Алексей Гончарук

Агентство регионального развития будет заниматься развитием культурных и образовательных проектов, контактов, экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.

В правительстве считают, что это приведет к "регионализации" евроинтеграции, что позволит направить дополнительные ресурсы в области и общины для того, "чтобы жители регионов непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС".

Ожидается, что инициатива распространится на все регионы Украины в течение 2020-2024 годов.