В уряді назвали три пріоритетні сфери для проведення проєвропейських реформ

Прем’єр-міністр вважає, що реформи у сфері європейської інтеграції обмежені через нездатність парламенту ухвалити всі необхідні реформи одночасно.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук по завершенню засідання уряду, присвяченого європейській інтеграції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Гончарук визнав, що уряд не може прогнозувати термін, у який вдасться ліквідувати усі відставання України від графіку виконання Угоди про асоціацію.

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"Я думаю, що рано давати якісь обіцянки. У нас є об’єктивні чинники, що нас обмежують. Наш ліміт – це пропускна здатність українського парламенту", - пояснив він

Через це прем’єр-міністр визначив два ключових пріоритети, за якими уряд планує ухвалювати євро інтеграційні рішення. "У сфері євроінтеграції наші пріоритети – економічне зростання через збільшення конкуренції у енергетичній сфері, у сфері інфраструктури. Фокусуватися у наступні місяці будемо точно на цьому", - заявив він.

Віцепрем’єр Дмитро Кулеба додав, що третім короткостроковим пріоритетом роботи уряду у європейському напрямку є переговори про Угоди АСАА – так званий "промисловий безвіз".